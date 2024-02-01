Страны ОПЕК+ готовы к новым мерам на нефтяном рынке

Страны ОПЕК+ готовы при необходимости принять новые меры для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

По словам Новака, на встрече министры договорились продолжить тщательный мониторинг выполнения странами взятых на себя обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

«Рассмотрена ситуация на рынке, договорились внимательно за ней следить. Сегодня ситуация стабильная, будем продолжать мониторить, при необходимости принимать дополнительные решения, которые должны стабилизировать рынок в случае необходимости», — отметил Новак.

По его словам, министры стран ОПЕК+ также подтвердили приверженность ранее принятым договоренностям о соблюдении квот на добычу нефти и добровольном сокращении нефтедобычи в первом квартале 2024 года.

«Мы продолжим тесно сотрудничать для поддержания стабильности и сбалансированности на мировом рынке энергоресурсов», — резюмировал Новак.

До этого Александр Новак отметил влияние ОПЕК+ на баланс мирового рынка нефти.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с ОПЕК+.