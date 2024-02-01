Банк Англии решил оставить процентную ставку без изменений

Банк Англии решил оставить процентную ставку неизменной на уровне 5,25% годовых, свидетельствует информация на сайте регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
Сейчас процентная ставка в стране находится на максимальном уровне за последние 16 лет. Последний раз ее значение было повышено в сентябре. С тех пор показатель сохраняется на отметке в 5,25% годовых.
По итогам декабря 2023 года уровень инфляции в Великобритании составил 4% годовых. Средний показатель по еврозоне — 2,9%.
На днях Германия и Франция опубликовали данные по инфляции за январь. Показатели в обеих странах опустились до минимумов за последние несколько лет. Так, темпы роста инфляции в ФРГ за период замедлились до 2,9%, во Франции — до 3,4%.
Ранее Эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ РФ.