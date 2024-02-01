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Банк Англии решил оставить процентную ставку без изменений

Банк Англии ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Банк Англии решил оставить процентную ставку неизменной на уровне 5,25% годовых, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Сейчас процентная ставка в стране находится на максимальном уровне за последние 16 лет. Последний раз ее значение было повышено в сентябре. С тех пор показатель сохраняется на отметке в 5,25% годовых.

По итогам декабря 2023 года уровень инфляции в Великобритании составил 4% годовых. Средний показатель по еврозоне — 2,9%.

На днях Германия и Франция опубликовали данные по инфляции за январь. Показатели в обеих странах опустились до минимумов за последние несколько лет. Так, темпы роста инфляции в ФРГ за период замедлились до 2,9%, во Франции — до 3,4%.

Ранее Эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ РФ.

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