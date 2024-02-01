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Стоимость бензина Аи-92 на бирже резко обвалилась

Биржевая цена бензина марки АИ-92 упала почти на 7% за сутки

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Оптовые цены на бензин марки Аи-92 за сутки рухнули на 6,81%, опустившись до отметки 47 372 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбмТСБ).

При этом накануне стоимость Аи-92 впервые с 15 ноября превысила 50 тыс. рублей за тонну. Цена закрытия в среду составила 50 833 рубля за тонну (+1,79%).

В то же время биржевая стоимость Аи-95 выросла на 0,54%, до 54 299 рублей за тонну. Летний дизель подорожал до 53 732 рубля за тонну (+0,26%).

Цена на межсезонный дизель снизилась до 53 494 рубля за тонну, опустившись на 0,54% к цене закрытия предыдущего дня. Цена зимнего дизеля упала на 2,54%, до 54 458 рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей подешевело на 0,03%, до 78 912 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) опустилась до 18 745 рублей за тонну, потеряв 5,16%.

Между тем стоимость мазута увеличилась на 3,07%, до 21 734 рубля.

До этого россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.

Ранее Россия вошла в топ-15 европейских стран по доступности бензина.

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