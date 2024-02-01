Размер текста
А
А
А

Рынок смартфонов показал рост после годового спада

Canalys:продажи смартфонов в четвертом квартале 2023 года выросли на 8%

close
100%
gizchina.com

Мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться после годового спада. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

Согласно отчету, в последнем квартале 2023 года продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 319,5 млн штук. Несмотря на сокращение общего объема поставок за весь 2023 год на 4% до 1,14 млрд штук, в компании видят в этом признаки стабилизации и начала восстановления рынка. Основными драйверами оживления называются развивающиеся страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

В то же время в развитых регионах, включая Китай, Европу и Северную Америку, рынок продолжает сокращаться из-за падения потребительских расходов и сворачивания инвестиций в каналы сбыта. По прогнозам Canalys, в 2024 году тренд на усиление роли развивающихся рынков сохранится.

По итогам 2022 года лидерами рынка смартфонов стали Apple с долей 20% и поставками в 229,2 млн штук, Samsung (20% рынка) и Xiaomi (13% рынка).

«Мы ожидаем дальнейшего восстановления рынка в этом году, особенно на фоне улучшения ситуации с поставками комплектующих»,— прокомментировал аналитик Canalys Майкл Лэмб.

До этого был назван самый продаваемый мобильник в истории.

Ранее российским банкам предложили искать своих клиентов-нерезидентов по геолокации.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами