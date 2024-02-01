Рынок смартфонов показал рост после годового спада

Мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться после годового спада. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Canalys.

Согласно отчету, в последнем квартале 2023 года продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 319,5 млн штук. Несмотря на сокращение общего объема поставок за весь 2023 год на 4% до 1,14 млрд штук, в компании видят в этом признаки стабилизации и начала восстановления рынка. Основными драйверами оживления называются развивающиеся страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

В то же время в развитых регионах, включая Китай, Европу и Северную Америку, рынок продолжает сокращаться из-за падения потребительских расходов и сворачивания инвестиций в каналы сбыта. По прогнозам Canalys, в 2024 году тренд на усиление роли развивающихся рынков сохранится.

По итогам 2022 года лидерами рынка смартфонов стали Apple с долей 20% и поставками в 229,2 млн штук, Samsung (20% рынка) и Xiaomi (13% рынка).

«Мы ожидаем дальнейшего восстановления рынка в этом году, особенно на фоне улучшения ситуации с поставками комплектующих»,— прокомментировал аналитик Canalys Майкл Лэмб.

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