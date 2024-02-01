Решетников заявил, что на Западе перестали понимать состояние экономики России

Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике России и насколько она внутренне крепка, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит РИА Новости.

«Они все смотрят в зеркало заднего вида. У нас существенным образом трансформировались экономические процессы, произошла переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее», — сказал глава Минэк, комментируя прогнозы по росту российской экономики.

В конце января Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по темпам роста экономики РФ в 2024 году до 2,6% с 1,1%. Прогноз на 2025 год также был улучшен до 1,1% с 1%.

По предварительным оценкам МВФ, рост ВВП России в 2023 году составил 3%. В Минэкономразвития РФ ожидают увидеть показатель на уровне 3,5-4%. Окончательную оценку Росстат опубликует в середине февраля.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.