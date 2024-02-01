Поставки свежей говядины из России в Китай за год выросли в 1,5 раза

Поставки свежей или охлажденной говядины из России в Китай по итогам 2023 года выросли в 1,5 раза, до $6,1 млн в денежном выражении против $3,95 млн годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Между тем закупки замороженного мяса сократились на треть, снизившись со $142,9 млн в 2022 году до $104, 9 млн в 2023-м.

Общий объем экспорта российской говядины по итогам года составил 41 тыс. тонн. Ожидается, что в 2024 году показатель может вырасти до 45 тыс. тонн. Ключевым импортером остается КНР.

До этого сообщалось, что Россия по результатам прошлого года нарастила экспорт баранины в 10 раз, до более 10 тыс. тонн. Самым крупным покупателем стал Иран. В тройку лидеров по объему закупок российской баранины также вошли Казахстан и ОАЭ.

В январе Минсельхоз также отчитался о рекордной выручке за экспорт агропродукции.

Ранее Россия поставила рекорд по объему экспортированного гороха.