В России придумали, как стимулировать систему фудшеринга

В России могут освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, которые отдаются на благотворительность, сообщает газета «Ведомости».

Пакет законопроектов, который призван стимулировать программы фудшеринга в стране, был направлен на заключение в правительство. Инициатором поправок выступил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

От налога предлагается освободить овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе. Продукты должны будут передаваться НКО, которые занимаются помощью населению.

«Магазины в промышленных масштабах утилизируют товары. Некоторым людям не хватает денег на еду. Поэтому мы и предлагаем закон, чтобы оказать помощь нуждающимся», — заявил Метелев.

Отмечается, что общая стоимость передаваемых на благотворительность товаров не может превышать 1% от оборота продукции данной категории у компании.

Накануне сообщалось о снижении цен на куриные яйца в России.

Ранее российские студенты рассказали, сколько тратят на продукты.