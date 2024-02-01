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Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов иноагентов за отсутствие маркировки

РКН: сумма штрафов иноагентов за отсутствие маркировки составила более млрд руб.

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор наложил штрафы на иностранных агентов свыше 1 млрд руб. за отсутствие маркировки в 2022–2023 годах. Об этом на форуме «Все для победы!» заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, передает ТАСС.

«Заблокировано более 4,2 тыс. сайтов и отдельных материалов нежелательных организаций, а на иностранных агентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов наложены штрафы свыше 1 млрд 17 млн руб.», — сказал он.

20 января президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила показывать по телевидению спортсменов вместо артистов — иностранных агентов. Она подчеркнула, что по телевизору нечасто можно увидеть спортсменов, вместо которых раньше показывали таких артистов, как Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачева.

До этого Минюст России обновил перечень иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов.

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