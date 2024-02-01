Французские фермеры выразили недовольство импортом с Украины

Во Франции продолжаются протесты фермеров, недовольных политикой правительства страны в сфере сельского хозяйства. Одними из причин недовольства стали существующие экологические нормы и украинский импорт, сообщает РИА Новости.

«Глава Национальной федерации сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) Арно Руссо раскритиковал политику Парижа и Брюсселя в отношении украинского импорта. По его мнению, необходимы квоты», — говорится в публикации.

По словам Руссо, существующие для Украины послабления приводят к нечестной конкуренции на внутреннем рынке, а продукция с Украины зачастую не соответствует европейским стандартам.

Кроме того, французские фермеры уверены, что внедряемые правительством страны меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными.

На прошлой неделе в протестах участвовали около 72 тысяч французских фермеров, выведших на дороги 41 тысячу тракторов. Они строили баррикады из сена, навоза и покрышек, перекрывали транспортные магистрали и иными способами выражали свой протест.

31 января после попытки захватить рынок под Парижем полиция задержала 79 французских фермеров.

Тогда же за блокирование автотрассы были задержаны 18 трактористов. Колонну протестующих удалось остановить лишь в двух километрах от международного аэропорта «Шарль-де-Голль».

28 января глава МВД Франции поручил не допустить полной блокады Парижа фермерами.

Ранее в Европе назвали огромной ошибкой либерализацию импорта с Украины.