В Россию стали ввозить больше вина и крепкого алкоголя

Поставки импортного алкоголя в Россию по итогам 2023 года выросли на 7%, до более 520 млн л. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Крупные российские ритейлеры значительно нарастили собственные закупки вина и крепкого алкоголя из-за границы. Крупнейшим импортером стала Х5 Group. Компания за год увеличила объемы поставок на 18%, до 44,4 млн л.

Bacardi за период импортировала 38 млн л спиртного, «Бристоль» и «Красное&Белое» — 37,9 млн л. При этом «Магниту» удалось увеличить закупку алкоголя из-за рубежа на 83%, до 28,5 млн л.

Лидерами по ввозу среди крепких алкогольных напитков стали Johnnie Walker и Jack Daniels.

В январе стало известно, что российский производитель и дистрибьютор алкоголя Ladoga начал контрактное производство виски в Китае под брендом Kubao. Первая партия бутылок уже ввезена в Россию и доступна к покупке.

Ранее сообщалось, что продажи водки в РФ по итогам 2023-го остались близкими к рекордным.