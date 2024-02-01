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Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Tesla проведет голосование акционеров по переносу регистрации компании в Техас

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Kirsty Wigglesworth/AP

Американский автопроизводитель Tesla в срочном порядке проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании с Делавэра на Техас. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в социальной сети X (бывшая Twitter).

Миллиардер провел опрос в X, в ходе которого 87,1% респондентов поддержали идею о перерегистрации Tesla в Техас и перемещении туда головного офиса.

На этой неделе стало известно, что суд штата Делавэр постановил аннулировать решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году согласился выплатить Илону Маску $55,8 млрд в качестве бонуса за руководство компанией.

Судья Кэтлин Маккормик отметила, что речь идет о «непостижимой» сумме, которая стала крупнейшей в истории США корпоративной компенсацией. Эксперты подсчитали, что зарплата Илона Маска за 2021 год оказалась в шесть раз выше заработка 200 самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в мире вместе взятых.

Сам Маск отреагировал на решение суда публикацией в X, в которой предостерег читателей от регистрации своих компаний в штате Дэлавер.

Ранее Илон Маск прокомментировал обвинения в злоупотреблениях наркотиками.

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