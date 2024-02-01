Россия в январе сократила поставки СПГ за рубеж на 8%

Объем вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января сократился на 8% месяц к месяцу и составил 2,9 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Основные поставки пришлись на европейский рынок — 1,53 млн тонн. Еще около 1 млн тонн отечественные экспортеры отправили в страны Азии.

Ключевыми покупателями российского СПГ в прошлом месяце были Япония (закупила 0,58 млн тонн топлива), Испания и Франция (по 0,514 млн тонн).

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продолжает переориентацию экспорта газа на новые рынки с акцентом на Азию. В частности, страна наращивает поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

До этого Новак сообщил, что первая партия газа с завода «Арктик СПГ-2» будет отгружена потребителям в феврале.

Ранее аналитики Bloomberg предупредили, что отказ от российского газа может создать риск для Европы.