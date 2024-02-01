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Число россиян с пятью и более кредитами удвоилось за два года

«Скоринг бюро»: доля россиян с пятью и более кредитами выросла вдвое с 2021 года

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За последние два года число россиян с пятью и более кредитами удвоилось. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

На конец 2023 года доля таких банковских клиентов достигла 8,6%. Для сравнения: по итогам 2021 года показатель составил 4,7%. Доля заемщиков с тремя и более ссудами по итогам прошлого года достигла 28,6%.

Закредитованность граждан РФ активно растет с 2019 года. Пик пришелся на 2022-й, когда доля заемщиков с тремя ссудами всего за год выросла до 12,6% (+1,1%), с четырьмя — до 6,7% (+1,2%), с пятью — до 7,1% (+2,4%).

Во многом рост числа россиян с пятью и более займами произошел за счет распространения кредитных карт, отмечают аналитики. При этом всплеска просрочек по кредитам на данный момент не наблюдается, подчеркнули эксперты.

Накануне стало известно, что российские банки стали чаще отказывать заемщикам в льготной ипотеке на жилье в новостройках. Средняя одобряемость в январе 2024 года упала до 59%.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от кредитных карт.

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