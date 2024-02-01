Французский политик возмутился идее забирать деньги у граждан для Украины

Политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился из-за идеи использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Он назвал бредовой статью в Le Monde, где авторы призвали забирать деньги у французов для поддержки Украины. По его словам, не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для конфликта с Россией.

Незадолго до этого министерство обороны Дании пожертвовало Украине 91 млн крон ($13,26 млн) на укрепление кибербезопасности.

В минобороны страны отметили, что 24 января Дания и другие члены IТ-коалиции, в том числе Латвия, Литва, Люксембург и Эстония, на заседании Контактной группы по обороне Украины подписали соглашение о сотрудничестве. В настоящее время об оказании финансовой помощи также заявили Люксембург и Эстония.

До этого сообщалось, что Нидерланды и Дания передадут ВСУ два из 14 отремонтированных танка Leopard 2.

Ранее США обсудили с Украиной борьбу с коррупцией.