На Землю обрушился радиационный шторм после мощной вспышки на Солнце

Согласно прогнозам ученых, в ночь на 31 января на Землю обрушилась геомагнитная буря мощностью до 8 баллов. Такой радиационный шторм может вызвать сильные помехи в радио-, мобильной и интернет-связи, а также привести к сбоям в работе электронных устройств. Об этом пишет Tsargrad.tv со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Продолжительность повышенной солнечной активности составит более часа. Однако эксперты добавили, что эффект атаки будет смягчен поворотом Солнца, и радиационный удар заденет Землю только по касательной.

Некоторые эксперты считают, что люди со слабым сердцем и сосудами особенно чувствительны к магнитным бурям. В такие дни они могут страдать от мигреней и ощущать слабость. Другие специалисты отвергают теорию влияния магнитных бурь на состояние человека.

При этом уже в первой половине февраля геомагнитные колебания будут на уровне всего двух баллов, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии. Подобные солнечные бури проходят незаметно. Отмечается, расчеты ученых могут быть скорректированы в будущем.

Другие ученые также прокомментировали возможность магнитной бури после вспышки на Солнце.

Ранее специалисты рассказали, сколько вспышек на Солнце может произойти за день.