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Путин: деньги на развитие новых регионов есть, и они не должны исчезнуть

Путин: средства на развитие новых регионов имеются, и они не должны исчезнуть

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что деньги, выделенные на комплексную программу развития новых регионов страны, имеются, и они никуда не должны исчезнуть, сообщает РИА Новости.

Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию новых российских субъектов, отметил, что запущена комплексная программа развития исторических регионов. В ней, подчеркнул президент, имеются почти 300 мероприятий, увязанных с конкретными целевыми показателями буквально по всем направлениям, включая экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, культуру и спорт.

В 2023 году, сказал Путин, на эти цели было направлено 1 триллион 83 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что такой уровень финансирования запланирован на ближайшие годы. Глава государства отметил, что деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли.

Путин сказал, что благодаря слаженной работе правительства, федеральных министерств и ведомств и региональных властей, в целом социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов набрала хороший темп. Президент призвал действовать в отношении социальной системы этих регионов в высшей степени аккуратно и ответственно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в работе по развитию новых регионов страны мелочей нет, идет возрождение этих территорий.

Ранее Торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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