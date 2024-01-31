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Путин призвал российские банки не бояться санкций и заходить в новые регионы РФ

Путин призвал банки РФ не бояться санкций и начинать работу в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал российские банки начинать работу в новых регионах страны, не боясь санкций. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии, сообщает ТАСС.

«Что касается банков, то просил бы обратить внимание наших коллег, они нас услышат наверняка: бояться нечего. То, чего боялись раньше — санкций, все уже случилось. Чего бояться-то?» — сказал глава государства.

По его словам, нужно заходить в новые регионы активнее и работать там.

14 декабря 2023 года Путин говорил, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более 1 трлн рублей на развитие новых регионов.

До этого Путин заявил о необходимости вывести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский показатель до конца 2020-х годов.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин заявил, что российские банки прошли испытание на прочность.

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