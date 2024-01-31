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Регионам дали рекомендации по формированию цен на яйца

ФАС выпустила рекомендации регионам по соглашениям на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в регионы рекомендации по заключению соглашений о сдерживании цен на куриные яйца. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство считает целесообразным распространить практику на всю страну. Документ содержит параметры возможных соглашений между властями и производителями или продавцами яиц. В частности, ФАС рекомендует ограничивать наценки, обеспечивать поставки в магазины и информировать покупателей о ценах в рамках сделок.

«Цены и наценки не должны фиксироваться на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и роста цен», — подчеркнуло ведомство в своем сообщении.

Компании должны регулярно отчитываться о выполнении обязательств. ФАС напоминает, что подобные меры носят временный характер. Ведомство призывает наладить диалог для оптимизации цепочек поставок.

До этого в Минпромторге заявили, что цена на яйца в России начинает снижаться.

Ранее в России раскрыли число импортированных яиц.

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