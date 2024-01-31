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Турция применяет санкции для судов из портов Крыма

Турецкий министр Уралоглу: суда из Крыма отправляют обратно или штрафуют

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Yoruk Isik/Reuters

В Турции вводят санкции в отношении судов, прибывающих в страну из портов Крыма. Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины, передает турецкий канал NTV.

Он отметил, что из-за технических проблем властям сложно бывает определить точное место отправления судов.

«Поскольку уходящие оттуда (из Крыма. — Прим. «Газеты.Ru») корабли часто отключают систему автоматического распознавания, мы можем не знать точно, откуда они приходят. Я хочу, чтобы вы знали: когда мы делаем выводы, мы также налагаем санкции, такие как отправка их обратно и наложение серьезных штрафов», — сказал министр.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил намерение Анкары соблюдать положения Конвенции Монтре относительно прохода военных кораблей через Черное море. Это заявление поступило после замечаний России и заявлений США о возможном изменении правил судоходства в регионе. Глава российского МИДа Сергей Лавров высказал сомнения в возможности убедить Турцию изменить свою позицию.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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