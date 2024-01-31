Боррель заявил о корректировках объемов обещанных ЕС Украине боеприпасов

Евросоюз направит Украине с февраля 2023 года по март 2024 года примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного ранее 1 млн. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, чьи слова передает ТАСС.

Согласно данным главы евродипломатии, такое количество в прошлом году обязались отправить западные союзники Киева Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«По последней информации из стран-членов, и эти цифры меняются ежедневно», — рассказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран еврообъединения.

Боррель пояснил, что с марта предыдущего года и по настоящее время Евросоюз доставил на Украину 330 тыс. боевых припасов, что является 30% от условленной цели, но к марту 2024 года это значение должно превысить 50%.

«Я ожидаю, что к марту будет отправлено еще 200 тыс., общее количество достигнет 530 тыс.», — подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.

До этого Боррель назвал ошибкой идею о том, что украинский конфликт может закончиться примирением сторон. По его словам, Западу пора сменить парадигму поддержки и сделать все необходимое для победы Киева. В МИД РФ сочли его заявление «чудовищным».

Ранее глава евродипломатии высказался за поставки Украине дальнобойных ракет.