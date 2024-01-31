Размер текста
А
А
А

Боррель заявил о корректировках объемов обещанных ЕС Украине боеприпасов

Боррель: ЕС передаст Украине к марту только половину обещанных снарядов

close
100%
Janis Laizans/Reuters

Евросоюз направит Украине с февраля 2023 года по март 2024 года примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного ранее 1 млн. Об этом предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, чьи слова передает ТАСС.

Согласно данным главы евродипломатии, такое количество в прошлом году обязались отправить западные союзники Киева Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«По последней информации из стран-членов, и эти цифры меняются ежедневно», — рассказал он на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран еврообъединения.

Боррель пояснил, что с марта предыдущего года и по настоящее время Евросоюз доставил на Украину 330 тыс. боевых припасов, что является 30% от условленной цели, но к марту 2024 года это значение должно превысить 50%.

«Я ожидаю, что к марту будет отправлено еще 200 тыс., общее количество достигнет 530 тыс.», — подытожил глава внешнеполитической службы ЕС.

До этого Боррель назвал ошибкой идею о том, что украинский конфликт может закончиться примирением сторон. По его словам, Западу пора сменить парадигму поддержки и сделать все необходимое для победы Киева. В МИД РФ сочли его заявление «чудовищным».

Ранее глава евродипломатии высказался за поставки Украине дальнобойных ракет.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами