Российским компаниям выдали инструкцию по успешной торговле под санкциями

Российские компании получили рекомендации от Минэкономразвития, как вести внешнеторговые операции в условиях санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Документ, в частности, содержит описание различных видов бартерных контрактов и этапов их заключения. Также приводятся примеры типовых форм соглашений и перечисляются документы, необходимые для проведения экспортно-импортных операций на бартерной основе, отмечает издание.

Отмечается, что бартер позволяет осуществлять торговлю без международных денежных трансфертов. Это актуально в условиях санкционного давления, когда доступ российских компаний к мировым рынкам капитала ограничен.

При заключении бартерных сделок особое внимание необходимо уделить корректной оценке стоимости обмениваемых товаров, чтобы соблюсти требования налогового законодательства. В инструкции Минэкономразвития содержатся рекомендации по определению рыночной цены экспортируемых товаров.

Несмотря на ограниченное применение, бартерный обмен может стать полезным инструментом для российских экспортеров в сложившихся геополитических условиях. Однако его масштабы будут невелики из-за узкого круга взаимозаменяемых товаров, отметил старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

До этого Счетная палата назвала масштаб нарушений при исполнении бюджета в 2023 году.

Ранее первые арестованные из-за санкций активы поступили в бюджет Украины.