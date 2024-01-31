В США расследуют крупнейшее дело в взятках в нефтеторговле

Как стало известно в ходе судебного процесса в США, представители крупнейших нефтетрейдеров давали взятки чиновникам Эквадора, чтобы получать выгодные контракты на поставки нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам бывшего топ-менеджера госкомпании Petroecuador Нильсена Ариаса, а также братьев Антонио и Энрике Пере, выступавших посредниками, взятки получали не менее 20-24 человек. Среди них —сотрудники нефтяной компании, минфина и администрации президента Эквадора.

Только от компании Gunvor Ариас получил $13,5 млн. Часть денег пошла на покупку часов Patek Philippe за $70 тыс, которые изъяты в качестве улики. Кроме того, на $120 тыс от Gunvor был произведен ремонт ванных комнат в португальском доме Ариаса.

Также в даче взяток обвиняются представители компаний Vitol, Trafigura, Noble Group, Petredec и Sargeant Marine. Размеры откатов фиксировались в таблицах. Например, за контракт с Vitol по поставкам мазута компания платила посредникам 25 центов за баррель.

По словам Антонио Пере, общий объем полученных им взяток превысил $100 млн. На вопрос, помогал ли он клиентам без дачи взяток, посредник ответил, что не припомнит таких случаев.

До этого вице-премьер Александр Новак связал рост дисконта на российскую нефть с санкциями ЕС.

Ранее на Украине задержали бравшего у уклонистов взятки судью.