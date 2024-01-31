Путин посетовал, что некоторые страны отказываются обслуживать медоборудование РФ

Ряд заграничных стран отказывается обслуживать ранее поставленное в РФ медицинское оборудование. С таким заявлением выступил кандидат в президенты России Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами в столичном Гостином дворе, его цитирует ТАСС.

«Некоторые наши так называемые партнеры <...> отказываются обслуживать и регламентные работы проводить», — посетовал политик.

По его словам, зарубежных партнеров не волнует, что речь идет о такой гуманитарной сфере, как охрана здоровья.

Путин при этом отметил, что не все государства придерживаются такой политики, многие продолжают работать, несмотря на наличие противоречий в сфере политбезопасности. Он также назвал наращивание технологического суверенитета в сфере здравоохранения одной из приоритетных задач.

«Это совершенно очевидная вещь», — подытожил политик.

Некоторое время назад Путин приехал в свой предвыборный штаб в московском Гостином дворе на встречу с доверенными лицами.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Путин рассказал о результатах развития медицины.