Инфляция в Германии замедлилась до минимального значения с лета 2021 года

Рост инфляции в Германии по итогам января 2024 года, по предварительным данным, составил 2,9%. Это минимальное значение с июня 2021-го (+2,4%), следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis).

Потребительские цены за месяц выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2023 года. Уровень инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей — на 3,4%.

До этого статистикой за январь поделилась Франция. Темпы инфляции в стране по результатам первого месяца года замедлились до 3,4%, что стало самым низким уровнем с 2022 года. Аналитики Bloomberg прогнозировали инфляцию на уровне 3,6%.

В четверг будут опубликованы данные по годовой инфляции в еврозоне. Если они покажут аналогичную тенденцию, в апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к смягчению денежно-кредитной политики, считают аналитики.

Последнее заседание ЕЦБ прошло в прошлый четверг, 25 января. По итогам заседания регулятор принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,5% годовых.

Ранее один из членов ЕЦБ исключил снижение ставок в ближайшее время.