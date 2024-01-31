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В Европарламенте выступили против ежегодного утверждения помощи Украине

Крупнейшие фракции ЕП просят лидеров ЕС определить объем помощи Украине разом

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Jean-Francois Badias/AP

Крупнейшие фракции Европарламента обратились к лидерам Евросоюза с требованием определить объем помощи Украине на ближайшие несколько лет разовым решением. Об этом сообщает РИА Новости.

В Европарламенте назвали ежегодное голосование по вопросу поддержки Киева с возможностью вето признаком колебаний в приверженности продолжать поставки военной помощи Украине.

«Мы, лидеры крупнейших политических групп Европарламента, единогласно призываем лидеров ЕС принять решения, необходимые для решения задач, стоящих перед Украиной, выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую поддержку Украины», — значится в заявлении европейских политиков.

Отмечается, что единоразово должно быть одобрено выделение всего объема помощи Украине, включающего как помощь в восстановлении экономики, так и военную помощь.

До этого вице-спикер ЕП Этьен выступил против быстрого приема Украины в ЕС.

Ранее три депутата от Латвии заявили о присутствии российских шпионов в Европарламенте.

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