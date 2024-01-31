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Россиянам рассказали, во сколько обойдется зимний отдых на Сейшелах

АТОР: стоимость тура на Сейшелы в феврале 2024 года стартует от 240 тысяч рублей

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Стоимость отдыха на Сейшелах в феврале 2024 года обойдется россиянам от 239 тыс. рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Семидневный тур на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками на любимый курорт богачей за такую сумму предлагает Anex. Лететь придется с пересадкой в Дохе. Стоимость подобного тура с прямым перелетом составит от 262 тыс. рублей.

Space Travel предлагает путевку на семь ночей в трехзвездочный отель на Сейшелах с питанием и прямым рейсом от 250 тыс. рублей, в четырехзвездочный — от 272 тыс.

C Coral Travel можно улететь в середине февраля за 264,5 тыс. рублей на 6 ночей. Завтраки включены.

Поездки на Сейшельские острова значительно подорожали на фоне ослабления рубля, однако россияне продолжают выбирать это направления для отдыха.

В 2023 году РФ установила новый исторический рекорд по турпотоку на Сейшелы — 38 172 визита. Власти островов прогнозируют стабильный прирост российского рынка.

До этого стало известно, что цены в отелях на Мальдивах после новогодних праздников упали на 70%.

Ранее сообщалось, что турпоток из России за рубеж в январские выходные вырос на 35-40%.

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