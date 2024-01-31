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В России подешевели куриные яйца

«Руспродсоюз»: цена яиц в России за последнюю неделю января упала еще на 1,5%

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Средняя розничная цена на куриные яйца в России за неделю с 22 по 28 января опустилась еще на 1,5%, до 131,62 рубля за десяток. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.

Для сравнения: неделей ранее средняя стоимость десятка яиц в розницу составляла 133,63 рубля.

«Куриное яйцо в России продолжает дешеветь», — констатировал Востриков.

На прошлой неделе Россельхознадзор раскрыл, сколько пищевых яиц было импортировано в Россию с начала 2024 года. В январе в страну ввезли 60,7 миллиона яиц.

Ключевым поставщиком стала Белоруссия (54 млн яиц). Лидирующие позиции также заняли Азербайджан и Турция. За период страны поставили РФ 4,5 млн и 2,2 млн яиц соответственно.

До этого эксперт объяснил, как навсегда решить проблему с куриными яйцами в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил птицефабрикам поделиться яйцами с РФ.

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