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Крупные банки РФ проверят на обоснованность введения комиссий для застройщиков

ФАС собралась изучить обоснованность банковских комиссий для застройщиков

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит крупные российские банки на обоснованность установления комиссий для застройщиков при льготной ипотеке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС решили провести проверку в связи с жалобами граждан и застройщиков на действия банков.

В ведомстве отметили, что запросы уже направили шести финансовым организациям. Там предупредили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры.

До этого депутат Анатолий Аксаков рассказал «Газете.Ru» о законопроекте, разрешающем Центробанку ограничивать выдачу ипотеки. Он отметил, что до 1 июля 2024 года в России действуют льготные программы ипотечного кредитования для граждан. Если после этого они не будут продлены и при этом сохранится высокая ключевая ставка, число выдаваемых ипотечных кредитов снизится автоматически.

Ранее Минфин отказался возвращать банкам прежние субсидии по льготным кредитам.

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