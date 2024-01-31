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В Германии назвали сумму замороженных активов России

В минфине Германии сообщили, что в ФРГ заморожены активы РФ на сумму €4,1 млрд

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unian.ua

Общая сумма замороженных в Германии российских активов составляет €4,1 млрд. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на ответ статс-секретаря минфина ФРГ Флориана Тонкара депутату бундестага Кристиану Герке.

Герке ранее запросил у правительства данные о сумме замороженных активов РФ. Он поинтересовался общей стоимостью активов физлиц и юрлиц, а также тем, что это за активы. Парламентарию ответили, что конечная цифра может меняться, но примерную сумму назвали.

«В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около €4,1 млрд. Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции», — заявил Тонкар.

При этом в Минфине ФРГ отказались раскрыть, какие именно активы были арестованы, сославшись на конфиденциальность информации в интересах государства.

29 января агентство ТАСС сообщило, что послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов ЕС «для реконструкции Украины». При этом в Еврокомиссии заявили, что пока не имеют механизма передачи Киеву этих средств.

Ранее в Литве указали на опасность изъятия российских активов для ЕС.

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