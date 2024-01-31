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Российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку»

«Этажи»: средняя одобряемость по льготной ипотеке на новостройки упала до 59%

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские банки в январе 2024 года стали чаще отказывать населению в выдаче льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию «Этажи».

«Фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, число отказов выросло после изменения условий выдачи льготных кредитов в конце 2023 года. С 1 октября в России ужесточили требования к минимальному размеру первоначального взноса, повысив его до 20%.

Кроме того, банки стали избирательнее относиться к выбору заемщика, подчеркнула Решетникова. В частности, кредитные организации начали предъявлять более высокие требования к размеру дохода клиента.

Накануне сообщалось, что объем выданных ипотечных кредитов в РФ достиг исторического максимума.

Ранее экономист Андрей Бархота ответил на высказывание Банка России о льготной ипотеке.

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