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США продолжат вводить против Китая ограничения на технологии

Cоветник Салливан: США продолжат вводить технологические ограничения против КНР

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Joshua Roberts/Reuters

Американские власти продолжат вводить технологические ограничения против КНР для защиты своей нацбезопасности. С таким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Мы будем предпринимать дальнейшие шаги в соответствии с основным принципом», — уточнил он, выступая в совете по международным отношениям.

Салливан обратил внимание, что собирается адаптировать ограничения и нацеливать так, чтобы они действительно были направлены на национальную безопасность.

Советник американского президента подчеркнул, что Вашингтон уже ввел против Пекина «серию выверенных мер». Их цель — предотвратить использование технологий для подрыва безопасности Соединенных Штатов и их союзников. При этом Салливан не смог перечислить конкретные меры и даты, когда Белый дом намерен их объявить.

Накануне Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили возможность проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином.

Ранее на Западе заявили, что РФ и КНР могут установить марионеточный режим в Техасе.

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