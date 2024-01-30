Путин подписал закон о компенсации за невыплату зарплаты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Трудовой кодекс. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает расширение прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченное денежное вознаграждение. Закон обязывает работодателя с процентами выплачивать задержанные зарплату, отпускные и выходное пособие. Он касается тех случаев, когда причитающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно, хотя судебная инстанция признала право на их получение.

29 января россиянам объяснили, как правильно просить о повышении. По словам независимого HR-специалиста Зулии Лоиковой, работникам необходимо рассказать о своих достижениях с цифрами и фактами. Она обратила внимание, что зачастую руководители, даже если они плотно взаимодействуют со своим сотрудником, привыкают к каким-то операционным вещам и не видят достижений.

Ранее стало известно об отношении работодателей к фото в резюме.