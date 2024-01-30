Россельхознадзор приостановит ввоз кормов с итальянского предприятия Hill`s

Россельхознадзор принял решение приостановить ввоз кормов для животных с итальянского предприятия компании Hill`s с 6 февраля, так как оттуда поставляется некачественная продукция. Об этом сообщает ТАСС.

«Россельхознадзор с 6 февраля приостанавливает ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill`s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции», — говорится в сообщении ведомства.

Летом 2022 года Россельхознадзор распорядился запретить завозить в Россию семенной материал из французского, немецкого, нидерландского и канадского питомников из-за выявленных в семенах болезней.

Запрет также действует на семена кукурузы из французского места отгрузки Limagrain Europe. Там на листьях этого травянистого растения выявили пятнистость. Нельзя будет завозить семена томата из нидерландского места отгрузки Axia Vegetable Seeds. Дело в том, что там нашли вирус мозаики пепино. Ограничение коснется и семян сои из канадского места отгрузки Semences Prograin Inc. Там обнаружили пурпурный церкоспороз.

В начале 2022 года Россельхознадзор приостанавливал импорт живых животных и мяса из Казахстана из-за распространения вируса ящура.