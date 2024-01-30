«Билайн» и «Мегафон» рассказали о работе сетей после информации о сбое в рунете

Компании «Билайн» и «Мегафон» сообщили, что их сети работают стабильно, а причина сбоя находится вне зоны ответственности компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы мобильных операторов.

«Сеть «Билайна» работает штатно. Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности «Билайна», — сообщили в компании.

В то же время, в «Мегафоне» отметили, что компания заметила снижение объемов трафика в российском интернете, но проблема не в сети.

«Мегафон» фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети, наша сеть работает штатно», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

До этого крупнейшие операторы России сотовой связи сообщили о масштабном сбое. Отмечается, что произошла поломка DNSSEC — надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности пользователей интернета. Пользователи отмечают, что сбой носит территориальный характер — в некоторых регионах сообщается о прекращении доступа к сайтам с доменным именем «ru».

Ранее украинский Монобанк перестал проводить транзакции.