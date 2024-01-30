Минэкономразвития отреагировало на повышение МВФ прогноза роста ВВП России

Пересмотр экономических прогнозов по состоянию дел в России уже стал привычной практикой для международных организаций. Так в Минэкономразвития (МЭР) прокоментировали недавний пересмотр МВФ прогноза по ВВП России с 1,1% до 2,6%, передает ТАСС.

По мнению МЭР, это связано с тем, что российская экономика демонстрирует высокую устойчивость к внешним вызовам. В стране идет структурная перестройка, направленная на создание экономики предложения «с опорой на частные инвестиции и внутренний спрос».

Собственные оценки экономического развития МЭР представит в рамках прогноза на 2025-2027 годы в установленные сроки. В текущем году министерство ожидает рост ВВП на уровне 2,3%, ЦБ — 0,5-1,5%.

В середине января глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что его ведомство улучшило прогноз роста ВВП России в 2023 году до 3,5%, подчеркнув необходимость продолжения позитивной динамики.

В свою очередь министр экономразвития Максим Решетников также заявил про возможное увеличение ВВП после пересчета до 4%.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России.