В МВФ спрогнозировали ситуацию на Украине при остановке западного финансирования

Без западного и иного внешнего финансирования экономика Украины серьезно пострадает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного экономиста, директора департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ) Пьера-Оливье Гуринша.

«Финансирование является важным для Украины, чтобы иметь возможность закрывать нехватку средств, отсутствие такого финансирования окажет значительное негативное влияние на макроэкономическую среду», — утверждает Гуринша.

По мнению экономиста, отсутствие необходимой внешней помощи в размере $42 млрд в 2024 году станет причиной значительного изменения макроэкономической ситуации в украинской экономике.

До этого стало известно, что лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в 50 миллиардов евро для помощи Украине, переговоры идут тяжело.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем.

Ранее Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом.