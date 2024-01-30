МВФ улучшил прогноз роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста российской экономики в 2024 году. Об этом говорится в обновленном докладе организации.

Это на 1,5 процентного пункта выше оценки, данной фондом в октябре 2023 года. Тогда МВФ прогнозировал увеличение ВВП РФ на 1,1% в 2024 году.

Прогноз роста российской экономики в 2025 году также улучшен с 1% до 1,1%. В начале сентября в Минэкономразвития подсчитали, что в 2024 году ВВП России вырастет на 2,3%.

МВФ оценивает рост российской экономики в 2023 году в 3%. Минэкономразвития предварительно оценивает этот показатель в 3,5%, а после досчетов прогноз может быть повышен примерно до 4%.

Окончательную оценку роста ВВП РФ в прошлом году опубликует Росстат в середине февраля.

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