За десять лет в России сократилось число долларовых миллионеров

Численность миллионеров в России за последние 10 лет снизилась на 24%. Такие данные приводятся в исследовании BRICS Wealth Report, подготовленном консалтинговой компанией Henley & Partners и исследовательской фирмой New World Wealth.

По подсчетам аналитиков, в 2023 году в РФ насчитывалось 68,4 тыс. миллионеров — граждан с ликвидными активами от $1 млн. Это пятое место среди стран БРИКС, в который в январе 2024 года формально вошли Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

За 10 лет численность миллионеров также сократилась в Бразилии, ЮАР, Египте и Иране. Напротив, в Китае она выросла на 92%, в Индии — на 85%, а в ОАЭ — на 77%.

По оценкам Henley & Partners, в России проживают 43 миллиардера с состоянием от $1 млрд. Больше граждан-миллиардеров только в Индии и Китае — 120 и 305 человек соответственно.

Эксперты отмечают высокую концентрацию доходов и богатства у верхушки российского общества. По разным данным, 1% населения владеет около 20% совокупного дохода и более половины активов страны.

Исследование учитывает численность миллионеров по состоянию на декабрь 2023 года среди постоянно проживающих в странах БРИКС. В расчет берутся ликвидные активы, включая акции, деньги и недвижимость.

Москва занимает восьмое место среди городов БРИКС по количеству миллионеров — 30,3 тыс. человек. Однако и в столице РФ их число за 10 лет так же сократилось на 24%.

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