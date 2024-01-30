ФАС предложила отключать от торгов трейдеров за применение роботов в сделках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдвинула предложение отключать от торгов некоторых топливных трейдеров за использование алгоритмических систем для осуществления торгов на бирже. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий, полученный из ФАС.

В ведомстве отметили, что на заседании биржевого комитета обсуждались меры по ужесточению правил применения роботов при покупке нефтепродуктов. По мнению ФАС, актуальным является вариант полного отключения от торгов в следующий день после выявления факта использования алгоритмов.

До этого одна из крупнейших российских сетей АЗС «Нефтьмагистраль» пожаловалась Минэнерго и ФАС на аномально высокую активность роботизированных систем во время биржевых торгов топливом. По словам главы компании Александра Ерастова, с 12 января 2024 года «Нефтьмагистраль» не смогла купить ни одной партии бензина Аи-95 и Аи-92 в Центральной России.

Алгоритмы, как пояснил Ерастов, позволяют автоматически отправлять заявки на покупку с учетом ограничения роста цены в 0,5% — быстрее, чем трейдеры вручную. Сразу после завершения торгов компания получает предложения о приобретении топлива по цене выше биржевой, пишет издание.

По словам источника агентства на рынке, некоторые участники используют такую тактику в период роста для усиления восходящего тренда. Происходило это в августе-сентябре 2023 года и повторяется сейчас. При этом действующие методики противодействия алгоритмам неэффективны, поскольку они легко модифицируются.

«Хотя статистически этих участников видно по аномальной скорости и успешности их заявок, но биржа эти результаты считает не достаточными для санкций. Регуляторы же в процесс не вмешиваются, передав полномочия в этой области бирже», — приводит издание слова источника на рынке.

До этого стало известно, что власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо.

Ранее россиянам разрешили покупать бензин в рассрочку.