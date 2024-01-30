Стало известно, сколько Молдавия потратила на выплату процентов по кредитам

Молдавия потратила в 2023 году почти $300 млн на выплату процентов по ранее взятым кредитам. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление лидера партии развития и объединения Молдавии Ион Кику.

Кику отметил, что за три года президентства Майи Санду госдолг Молдавии вырос на $2 млрд При этом кредиты брались под большие проценты как внутри страны, так и за рубежом.

«В результате в 2023 году государству пришлось заплатить почти $300 млн только процентов и комиссий, что более чем в 2 раза больше уровня 2022 года», — подчеркнул экс-премьер.

По словам Кику, из-за огромных расходов на обслуживание долга у государства не хватает средств на социальные нужды и скоро не будет денег на пенсии.

В 2022 году инфляция в Молдавии достигала 30,2%. С мая прошлого года в стране идут акции протеста, вызванные ростом цен и падением уровня жизни.

В начале января молдавская партия «Шанс» сообщила о росте стоимости жизни в стране при замедлении инфляции.

Ранее в Молдавии рассказали об ошибочности курса Санду.