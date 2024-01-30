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Молдавия подала заявку на присоединение к европейской системе платежей

Глава Нацбанка Молдавии Драгу: республика подала заявку на присоединение к SEPA

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Молдавия подала заявку на присоединение республики к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов из ЕС. Об этом со ссылкой на главу Национального банка Молдавии Анку Драгу сообщает РИА Новости.

«Это огромный шаг для всех, кто участвует в экономической системе, в том числе для компаний. Это будет очень хорошая новость для всех молдаван, которые живут и работают за рубежом и осуществляют переводы своим родственникам в стране», — заявила Анка Драгу на подписании документа.

По словам главы Нацбанка, при присоединении к системе комиссия за трансакцию может снизиться с €20-50 до €1-3. Предполагается, что все необходимые для подключения процедуры будут пройдены в течение полутора лет.

29 января новый глава МИД Молдавии рассказал о стратегии Кишинева во внешней политике.

25 января Венгрия высказалась о намерении Молдавии вступить в Европейский союз.

Ранее в Молдавии сообщили об усилении в стране экономического кризиса и спаде производства.

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