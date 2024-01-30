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Объем выданных ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума

ЦБ: в 2023 году портфель ипотечных кредитов вырос на 34,5% и достиг ₽18,2 трлн

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам 2023 года портфель ипотечных кредитов в России вырос на рекордные 34,5% и достиг 18,2 трлн рублей. Об этом говорится в ежемесячном докладе «О развитии банковского сектора Российской Федерации» Центробанка РФ.

Росту ипотеки способствовали госпрограммы субсидирования ставок, на долю которых пришлось около 60% всех выданных кредитов. Граждане активно вкладывали средства в недвижимость на фоне ослабления рубля и высокой инфляции, отмечает регулятор.

В результате объем выданных банками ипотечных кредитов за 2023 год составил рекордные 7,8 трлн рублей. Для сравнения, в 2022 году этот показатель был на уровне 4,8 трлн рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда россияне получили 5,7 трлн рублей ипотеки.

«В декабре 2022 года выдано 785 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 8% больше, чем в ноябре», — приводит ЦБ данные по последнему месяцу ушедшего года.

На прошлой неделе Минфин РФ оценил расходы бюджета на продление льготной ипотеки.

Ранее глава ЦБ спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России.

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