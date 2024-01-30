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В ЦБ поменяли подход к обсуждению ключевой ставки

В Центробанке начнут публиковать резюме обсуждений по ключевой ставке

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Центробанк с февраля 2024 года анонсировал старт публикаций специального документа, в котором будут подробно описаны все обсуждения, предшествовавшие решению по ключевой ставке. О скором появлении подобных резюме сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что документ будет появляться в свободном доступе на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке. В релизе Банка России его именуют «Резюме».

«Документ будет отражать обсуждение решения по ключевой ставке во время «недели тишины» и на заседании совета директоров ЦБ», — говорится в сообщении регулятора.

При этом резюме будет содержать в том числе альтернативные варианты решений. Согласно решению ЦБ, в нем будут приведены как аргументы за, так и против в отношении итоговых действий с ключевой ставкой. Тем не менее позиции по решению будут указаны без прямого указания участников обсуждения.

Утром 30 января глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью подтвердила, что пока Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки, условия для этого появятся во втором полугодии 2024 года.

Ранее Набиуллина объяснила, почему инфляция в России замедляется.

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