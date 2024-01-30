Набиуллина объяснила, почему инфляция в России замедляется

В декабре инфляция в РФ замедлилась, что стало следствием повышения ключевой ставки Банка России. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам Набиуллиной, денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к запланированным ранее 4%.

«Мы для этого повышали ключевую ставку. На наш взгляд, эффект уже проявляется... Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая», — сказала глава Центробанка.

При этом ЦБ беспокоят ценовые ожидания и бизнеса, и населения. У предприятий они на достаточно высоком уровне, у граждан несколько снизились — но все равно остаются выше показателей ноября.

30 января Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии.

22 января стало известно, что инфляция в России начала замедляться.

Ранее экономист объяснил, является ли высокая ставка ЦБ решением проблемы с инфляцией.