В ЦБ назвали возможные сроки снижения ключевой ставки

Центробанк РФ видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии, но для этого должны сложиться подходящие условия. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии», — сказала Набиуллина.

По ее словам, произойти это может только при устойчивом тренде на снижение инфляции, поэтому Банк России будет внимательно анализировать поступающие данные.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 16 февраля.

В 2023 году Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку, начиная с июля. Последнее на текущий момент повышение произошло 15 декабря — тогда Банк России поднял ключевую ставку до 16% годовых.

В январе президент России Владимир Путин назвал повышение ключевой ставки временной мерой и выразил уверенность, что ситуация с инфляцией в стране улучшится.

Ранее Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии.