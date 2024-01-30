Размер текста
А
А
А

В ЦБ назвали возможные сроки снижения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ может снизить ключевую ставку во втором полугодии

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Центробанк РФ видит возможность для снижения ключевой ставки во втором полугодии, но для этого должны сложиться подходящие условия. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии», — сказала Набиуллина.

По ее словам, произойти это может только при устойчивом тренде на снижение инфляции, поэтому Банк России будет внимательно анализировать поступающие данные.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 16 февраля.

В 2023 году Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку, начиная с июля. Последнее на текущий момент повышение произошло 15 декабря — тогда Банк России поднял ключевую ставку до 16% годовых.

В январе президент России Владимир Путин назвал повышение ключевой ставки временной мерой и выразил уверенность, что ситуация с инфляцией в стране улучшится.

Ранее Набиуллина заявила, что миру удалось избежать глобальной рецессии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами