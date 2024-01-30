ЕС согласовал отдельную регистрацию прибыли от замороженных активов РФ

Доходы от замороженных активов РФ на международной площадке Euroclear в Бельгии будут регистрироваться отдельно. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на директиву Еврокомиссии, предварительно согласованную послами ЕС.

Отмечается, что сейчас на площадке Euroclear заблокирован €191 млрд. В соответствии с директивой Еврокомиссии, страны – члены ЕС должны принять решение о финансовом вкладе в бюджет ЕС, который должен быть сформирован из чистой прибыли для поддержки Украины.

Согласно документу, данный сбор будет соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву.

До этого послы ЕС согласовали конфискацию доходов от замороженных активов ЕС. В заявлении бельгийского представительства ЕС отмечается, что послы только что согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.