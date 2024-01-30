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Центробанк РФ оценил эффект от декабрьских санкций США

Набиуллина: декабрьские санкции США осложнили расчеты РФ со многими странами

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральный банк России видит усложнение трансграничных расчетов со многими странами после санкций, которые в декабре минувшего года ввели США. Об этом сообщил глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под ограничения теперь могут попадать иностранные банки, которые Вашингтон может заподозрить в финансировании российского военно-промышленного комплекса.

По словам Набиуллиной, возникшие из-за санкций трудности приведут к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей. Глава ЦБ указала, что бизнес во всех странах работает над этим.

Власти России неоднократно заявляли, что западные санкции не смогли сломить российскую экономику. Несостоятельность рестрикций признавали и по ту сторону.

На прошлой неделе посол России Анатолий Антонов заявил, что в США признают успех России в купировании санкций и их последствий на российскую экономику.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.

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