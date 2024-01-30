Глава ЦБ спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие», — поделилась глава Центробанка.

Она добавила, что от региона к региону ситуация с ценами на жилье будет отличаться, так как рост цен был разным в разных частях страны в последние годы.

До этого издание Life.ru со ссылкой на экспертов писало, что с 1 февраля ожидаются разнонаправленные изменения цен на недвижимость в России. Экономсегмент в новостройках может подорожать на 10-15%, а премиум-жилье на вторичном рынке, наоборот, подешеветь на 5-10%.

Так, Валерий Кочетков из «Инком-Недвижимости» заявил, что спрос на квартиры в новостройках снизился из-за ужесточения условий льготной ипотеки. К 2024 году падение может составить 35%. Застройщики вряд ли снизят цены, так как растут издержки.

Ранее Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.