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Турция и РФ работают над решением проблемы денежных переводов

Турция и РФ ищут решение проблемы денежных переводов, в том числе для туристов

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Depositphotos

Турция и Россия работают над альтернативными вариантами решения проблемы денежных переводов, в том числе для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в государственном банковском секторе страны.

«Имевшиеся проблемы стали своего рода сигналом, есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идет», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет об альтернативных платежных системах, с помощью которых можно будет осуществлять покупки и переводы с мобильных устройств. Обсуждаемые варианты затронут и российских туристов.

С сентября 2022 года турецкие банки перестали обслуживать карты платежной системы «Мир».

До этого «Альфа-банк» сообщал, что китайские банки начали усиленно проверять платежи из РФ. По словам представителей банка, это стандартная практика и не влияет на получение переводов в юанях зарубежными партнерами.

Ранее Турция нашла решение проблемы денежных переводов из России.

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