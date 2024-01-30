Доля расчетов cо странами БРИКС в нацвалютах достигла 85%

Расчеты России с БРИКС в нацвалютах увеличились более чем в три раза — до 85%. Об этом РИА Новости сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, доля стран БРИКС в торговом балансе России составила 40%.

«Она стала значительно больше. Сейчас это около 40%. В 2022 году было менее 30%, а в 2021 году — около 20%», — сказала глава ЦБ РФ.

Набиуллина уточнила, что основными для расчетов РФ со странами объединения являются нацвалюты, в том числе рубль.

«Их доля сейчас около 85%. Два года назад было 26%», — отметила она.

Кроме того, подчеркнула Набиуллина, российская сторона обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений. К российской платформе подключились уже 159 иностранных участников из 20 государств.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что страны БРИКС в 2024 году сфокусируются на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в БРИКС. Полноценную работу в организации с этого года начнут пять новых членов объединения — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.